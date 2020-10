Trump: Amerikaanse artsen krijgen geld voor elke overleden coronapatiënt

Hoe kan het toch dat er in de VS zoveel mensen overlijden aan Covid19? Volgens het stabiele genie Donald Trump is het antwoord duidelijk: in de VS krijgen artsen geld voor elke overleden coronapatiënt!

TRUMP: “You know, our doctors get more money if someone dies from COVID, you know that right?” Beyond reprehensible. pic.twitter.com/k5wuLDZOrz — Tim Hogan (@timjhogan) October 30, 2020



Het is natuurlijk klinkklare nonsens, maar met feiten heeft The Donald zoals bekend maar weinig affiniteit. Uiteraard kunnen Amerikaanse artsen er niet om lachen:

As an Iraq war vet and ER doctor, I risk my life every fucking day at work treating patients with COVID. I’m not asking for a thank you, but I am asking that Trump doesn’t lie and disrespect us. I’ve never seen such a weak draft-dodging coward in my life. He is unfit to lead!! — Cleavon MD (@Cleavon_MD) October 30, 2020

Uitgelichte afbeelding: By Fibonacci Blue from Minnesota, USA – Donald Trump alt-right supporter, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=57202569