Virushooligans blokkeren gangpaden Albert Heijn in Groningen

Virushooligans hebben gisteravond de gangpaden van de Albert Heijn aan het Zuiderdiep in Groningen geblokkeerd. Klanten die een mondkapje droegen werden door de gekkies lastig gevallen.

Volgens een medewerkster van de vestiging zouden zo’n 12 wappies aanwezig zijn geweest. Toen het personeel hen verzocht op te krassen, weigerden ze dat. Uiteindelijk moest de politie eraan te pas komen om het tuig af te voeren.

Bron: Dagblad van het Noorden

