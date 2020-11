Coronasnelteststraat in Brabant door vuurwerk vernield

Coronageteisem heeft een een coronasnelteststraat in het Brabantse Beek en Donk met vuurwerk vernield.

De coronasnelteststraat is pas afgelopen maandag geopend. Het is een initiatief van huisarts Geert Oerlemans en ondernemer Mark Bankers. Bij een snelteststraat is de uitslag al na een kwartier bekend, bij een reguliere teststraat duurt dat aanmerkelijk langer. De isolatiepost voor huisartsen naast de snelteststraat bleef overigens gespaard.

Bron: Eindhovens Dagblad

uitgelichte afbeelding: Door Photo Credit:Content Providers(s): CDC/Dr. Fred Murphy – This media comes from the Centers for Disease Control and Prevention’s Public Health Image Library (PHIL), with identification number #4814.Note: Not all PHIL images are public domain; be sure to check copyright status and credit authors and content providers., Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=822112