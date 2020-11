Nazi’s en coronagekkies rellen in Leipzig

Een demo van coronagekkies in Leipzig is afgelopen zaterdag volledig uit de klauw gelopen nadat de betogers de politie aanvielen, journalisten te lijf gingen en barricades opwierpen.

De demonstratie trok zo’n 20.000 mensen, waaronder honderden nazi’s en voetbalhooligans. (over de politieke voorkeur van de overige betogers zou ik me ook maar geen illusies maken). Aanvankelijk verliep alles vreedzaam, maar toen de politie de demo wilde beëindigen omdat niemand zich aan de coronaregels (mondkapje, afstand bewaren) hield, escaleerde de zaak snel. Een deel van de betogers (en echt niet alleen de nazi’s) ging de politie te lijf en bedreigde journalisten en fotografen. De politie kon of wilde niet ingrijpen, volgens de politiechef omdat men dan “geweld had moeten gebruiken” (zie video hieronder, vanaf ongeveer 40 seconden). Een opmerkelijk argument dat je zelden hoort bij demonstraties van links.

Later op de dag verplaatsten de rellen zich naar de wijk Connewitz, waar betogers barricaden opwierpen en containers in de hens zetten. Ook hier bleek de politie volstrekt ineffectief.

Minister van Binnenlandse Zaken Seehofer (CU) verdedigde in eerste instantie het optreden van de politie, maar inmiddels zwelt de kritiek aan, ook vanuit zijn eigen partij. Daarnaast is er veel kritiek op het stadsbestuur: hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat ten tijde van een pandemie een demonstratie wordt toegestaan waarbij de organisatie al van tevoren aankondigt zich niks aan te zullen trekken van de coronamaatregelen?

