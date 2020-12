Leden OMT bedreigd

WIE in godsnaam haalt het in zijn hoofd om mensen die hun uiterste best doen, die waarschijnlijk twee keer zo lange werkdagen maken als u en ik, om een pandemie zoals we die in geen honderd jaar gezien hebben te bestrijden te bedreigen? En waarom?? Omdat de benodigde maatregelen hun door-en-door verwende leventjes ontregelen? Of is dit een resultaat van twee decennia van gehits tegen de overheid door knettergek extreem-rechts en/of viruswaanzinnigen als Willem Engel?

Of dit nu al altijd bestaan heeft weet ik niet, maar ik heb sterk de indruk dat er gedurende de afgelopen twintig jaar geleidelijk een kern van volslagen getikte maniakken is ontstaan. Het begon met de Grote Roeganger PIN!1! met zijn wartaal over de Puinhopen van Paars, die op dat moment trouwens al de meest liberale kabinetten sinds decennia waren, maar alles moest nog veel rechtser. Sindsdien heeft zich rond dat soort gedachtengoed een vaste groep van extreem-rechtse haat tegen alles wat linkser is dan zij gevestigd. Mark Rutte is links, Hitler was links, alles is links en alles moet gehaat.

OMT-lid Marion Koopmans is zelfs met de dood bedreigd:

Ook Marion Koopmans heeft thuis brieven gehad. Daarnaast vertelt ze online berichten te hebben ontvangen waarin een afbeelding van een strop met daarbij de teksten “it’s waiting” en “nog even” te zien was. (nu.nl)

Stel je dat voor: je hebt tientallen jaren van je leven besteed aan het bestrijden van gevaarlijke virussen, werkt je drie slagen in de rondte nu er een pandemie is uitgebroken en als dank word je met de dood bedreigd.

Ik zeg opsporen dat tuig, en een voorbeeld stellen. Die mensen, en anderen die dergelijke ideeën koesteren, moet duidelijk worden gemaakt dat het zeer ernstige gevolgen heeft als je zoiets meent te kunnen flikken.

(Foto: door Erasmus MC – YouTube stream Erasmus MC. Still at 0:23 min., CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=91440125)