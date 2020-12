Complotzombies dreigen Duitse burgemeester te vermoorden

Erik Lierenfeld, de burgemeester van de stad Dormagen in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, heeft doodsbedreigingen ontvangen van complotzombies.

De burgemeester had de euvele moed op Facebook een video te plaatsen waarin hij scherpe kritiek uitoefende op een voorgenomen actie van corona-activisten. Die wilden bij scholen in de stad actie voeren tegen het dragen van mondkapjes.

De burgervader veroordeelde die actie, waarop hij tientallen dreigmails ontving. In meerdere mails werd gedreigd Lierenfeld te vermoorden.

De burgemeester heeft aangifte gedaan. Een speciale cybercrime-eenheid van de politie onderzoekt de bedreigingen.

Bron: WDR

Uitgelichte afbeelding: Door Photo Credit:Content Providers(s): CDC/Dr. Fred Murphy – This media comes from the Centers for Disease Control and Prevention’s Public Health Image Library (PHIL), with identification number #4814.Note: Not all PHIL images are public domain; be sure to check copyright status and credit authors and content providers., Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=822112