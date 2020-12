Ook in Nederland kunnen de zombies er wat van:

Hulde voor beveiliger Rachid. Geef deze Karen een winkelverbod aub. Met je oorlogsmisdaad en Neurenberg code. pic.twitter.com/KWvTU2VHJf — Eric Lee (@Reaguren) December 15, 2020

Uitgelichte afbeelding: By Direction and cinematography both by George A. Romero – Screenshot from timeinc.net, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=948189