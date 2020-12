Asogekkie Stephanie belaagt winkelpersoneel

Complotwappie Stephanie belaagt een winkelmeisje van de drogisterijketen Kruidvat. Want Stephanie zit veel op Facebook en daar heeft ze gelezen dat mondkapjes slecht zijn voor de gezondheid. De combinatie van arrogantie en monumentale stupiditeit is werkelijk met geen pen te beschrijven:

Eind oktober deed deze asotrut ook al van zich spreken, dit keer bij de McDonalds:

Opsluiten en de sleutel weggooien. Mede dankzij idioten als Stephanie wordt alle niet-urgente zorg in ziekenhuizen en zelfstandige klinieken nu afgeschaald.

Met dank aan Videre (@Videre10).

Uitgelichte afbeelding: rellen bij een demo van complottuig in Berlijn – By Leonhard Lenz – Own work, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=96285859