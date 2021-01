Wappies en nazihooligans kondigen demo aan in Amsterdam

Ondertussen, in Wappielonië, waar het Nederlandse complottuig druk bezig is aan te tonen dat men in geen enkel opzicht onderdoet voor de geloofsgenoten in de VS:

Danny verwierf zich vorig jaar landelijke faam door Kamerlid Pieter Omtzigt te bedreigen. Misschien wordt het tijd die voorwaardelijke veroordeling eens om te zetten in een onvoorwaardelijke.

Komende zondag wil het tuig demonstreren in Amsterdam. Dat wordt vast gezellig:

Hooligan Barry uit Rotterdam is weer eens bezig op telegram. Hij meldt even dat de demonstratie tegen de coronamaatregelen op 17 januari flink uit de hand zal gaan lopen en zegt dat er “veel clubs” aanwezig zullen zijn. https://t.co/T869is91EM pic.twitter.com/5DzQUPJxpi — Oma Willies Wappiehoekje #ikdoewelmee (@wappiehoekje) January 11, 2021

Danny Shelby Vonk (de belager van Omtzigt wil zondag 17 januari gaan demonstreren in Amsterdam. Het wordt daar waarschijnlijk nogal een woest gebeuren, want er komen allemaal hooligans en andere extreme figuren op die demonstratie af. pic.twitter.com/DEXW66rgNH — Oma Willies Wappiehoekje #ikdoewelmee (@wappiehoekje) January 12, 2021

Paulus heeft gereageerd op het bericht van Danny Shelby Vonk (de belager van Omtzigt) en lijkt wilde plannen te hebben voor de demonstratie van 17 januari in Amsterdam. Hij wil “ten strijde trekken” en “tot het uiterste gaan” en “samen 1 front vormen tegen de huidige dictatuur”. pic.twitter.com/X2GVbwKXUI — Oma Willies Wappiehoekje #ikdoewelmee (@wappiehoekje) January 12, 2021

O ja, Danny Vonk, wie hield er nog meer van hem?

Hier over zijn status als Held van de Arbeidersklasse.

Met dank aan @Videre voor het screenshot.

Uitgelichte afbeelding: By XPlayer2x – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=92471124