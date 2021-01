Avondklok: het Koninkrijk heeft er ervaring mee (niet wat de jankerds er over zeggen)

Een avondklok instellen tegen de Corona-pandemie. Eerlijk gezegd zou schrijver dezes niet weten in hoeverre het zinvol zou zijn. Maar kom niet jammeren over ’40-’45, degenen die het uitgaansverbod van die dagen bewust hebben meegemaakt zullen er hoogstwaarschijnlijk niet mee zitten als er nu zoiets wordt uitgevaardigd.

Op Aruba, Curaçao, Sint-Maarten en Sint-Eustatius is al in maart een avondklok ingesteld. Die is af en aan opgeheven en weer gaan gelden, op Aruba en Curaçao ook voor de jaarwisseling. Een week geleden werden er 110 besmettingen op Aruba geconstateerd, wat aanleiding was de voortzetting van de avondklok te overwegen.

Een correspondente ter plaatse droogjes: “Ja, het is vervelend.”

Bij gebrek aan serieuze journalistiek in Nederland melden wij het maar even, met een blik op het Antilliaans Dagblad (en eigen verhalen via app). Maar er is dus zeer recente of nog lopende ervaring met “avondklok”.

Uitgelichte afbeelding: Shell refinery in Curaçao in 1975 – By Bert Verhoeff / Anefo – http://proxy.handle.net/10648/ac654654-d0b4-102d-bcf8-003048976d84, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=68103648