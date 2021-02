Wappieleger Baudet en Engel bedreigt medewerkers ziekenhuis Groningen

Het leger krankzinnigen dat we tegenwoordig elke zondag op het Amsterdamse Museumplein mogen begroeten heeft een nieuw doelwit gevonden: het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

Eerder deze week werd bekend dat het kabinet het UMCG had aangewezen als locatie waar coronapatiënten die weigeren in isolatie te gaan gedwongen opgenomen kunnen worden. De aanwijzing is gebaseerd op reeds lang bestaande wetgeving. Overigens kent élk land ter wereld vergelijkbare wetgeving. In de wat minder onfatsoenlijke landen als Nederland is zo’n gedwongen opname slechts in uitzonderlijke gevallen toegestaan en alleen onder strenge voorwaarden mogelijk.

Er is natuurlijk een reden waarom elk land vergelijkbare wetgeving kent: je wilt in noodgevallen voorkomen dat ontoerekeningsvatbare mensen een forse bijdrage gaan leveren aan het verspreiden van een dodelijke epidemie.

De wetgeving bestaat dus al heel lang, het enige wat tot nu toe ontbrak was de aanwijzing van een locatie. Het kabinet besloot Groningen aan te wijzen, waarop het paranoïde complotplebs volledig losging op medewerkers van het UMCG. Op sociale media werd opgeroepen het UMCG te bestoken met telefoontjes en het wappieleger van Engel en Baudet gaf daar massaal gehoor aan, uiteraard inclusief de in die kringen gebruikelijke bedreigingen. Het telefoonbombardement werd zelfs zó erg dat een van de telefonistes volledig overstuur naar huis is gegaan.

Hieronder wat screenshots van het tuig. Uiteraard allemaal slachtoffers van de globalisering (yeah, right). Het hele leger zit politiek in een hoek waar Wilders als te gematigd beschouwd wordt.

Hier een paar van de Telegram-groepen van waaruit naar het ziekenhuis in Groningen is gebeld. 'Stop de lockdown' is de groep van de bekende activist Tinus Koops. DS etc = 'Dutch Survivors' van Tommy Teeuw #telefoonterreur #UMCG pic.twitter.com/Kk9OlSjlmW — Hans de Vreij (@hdevreij) February 4, 2021

Nog een paar bij de #telefoonterreur betrokken Telegramgroepen. 'Den Haag in opstand' heeft contact met Forum voor Democratie. O.a. Omtzigt-belager Wesley Venhovens zit bij deze groep. #UMCG pic.twitter.com/yRIlU6myma — Hans de Vreij (@hdevreij) February 4, 2021

