Duitsland: aanwijzingen dat Britse mutatie coronavirus ernstiger gezondheidsschade oplevert dan originele virus

Het is misschien toch verstandig de versoepeling van de coronabeperkingen voorlopig nog even uit te stellen, tenminste als we onze oosterburen mogen geloven. Volgens het Robert Koch-Institut (RKI) zijn er aanwijzingen dat variant B.1.1.7 (de Britse mutatie) van het coronavirus ernstiger gevolgen heeft voor de gezondheid dan het origineel.

Het Duitse RKI zegt eerste aanwijzingen te hebben dat virusmutatie B117 (de Britse variant) niet alleen besmettelijker is (R-waarde 0,5 hoger), maar ook ernstigere gezondheidsgevolgen kan veroorzaken. — Wouter Zwart NOS (@WouterZwart) February 5, 2021

Eerder werd ook al door Britse experts het vermoeden geuit dat deze mutatie ernstiger gevolgen heeft voor de slachtoffers dan het origineel. Andere experts twijfelden daar echter aan.

Overigens vooralsnog geen reden tot paniek. Het gaat om ‘aanwijzingen’, zeker is het niet. Wel rukt ook in Duitsland de (besmettelijker) Britse variant nu snel op.

Meer bij Zeit Online

Uitgelichte afbeelding: Photo by Elena Mozhvilo on Unsplash