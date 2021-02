Corona-uitbraak St. Elisabeth Amersfoort: een persoonlijk getuigenis

Natuurlijk, zeker weten doe je het nooit. Maar als zijn moeder en de andere bewoners van het St Elisabeth Verpleeg- en Gasthuis in Amersfoort eerder waren gevaccineerd, was het nooit zover gekomen, denkt Peter Storm. “Die grote voorrangsrace om vaccinaties moet afgelopen zijn.” “Ik ben natuurlijk verdrietig, maar ook boos. Dat kan ik niet ontkennen. Het is verschrikkelijk wrang”, zegt Storm. “30 januari werd het hele huis geprikt en 5 februari kregen we het eerste mailtje, dat er 26 besmettingen waren. 8 februari kregen we een mail dat ook op de woongroep waar mijn moeder zit een besmetting was en dan op 15 februari kwam het fameuze persbericht: 70 besmettingen en twee overlijdens, wat later nog is opgelopen tot tien en inmiddels op 22 staat.”

De hoop in het verpleeghuis was gevestigd op het vaccin. "Ik ben geen medicus, dus zeker weten doe ik het niet. Maar mijn vermoeden is: twee weken eerder dat vaccin en mijn moeder had nog geleefd. Ik begrijp dat het een aantal weken duurt voordat het werkt. Die weken zijn haar niet gegeven."