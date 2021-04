Ted Nugent: ‘waarom gingen we niet in lockdown wegens Covid 1 t/m 18?’

Lachen met onze favoriete rechtsgek, hardrocker Ted Nugent. Nugent, vooral bekend vanwege zijn liefde voor vuurwapens en zijn schuimbekkende tirades tegen iedereen die zijn liefde voor alles wat ‘paf’ doet niet deelt, meende de wereld te moeten verblijden met zijn visie op de coronapandemie.

Op zijn Facebookpagina plaatste Ted een 12 minuten durende (voor zijn doen tamelijk bescheiden) video waarin hij een met de oren klapperend publiek uitlegt hoe het precies zit met Covid-19. In de video vraagt Ted, naar eigen zeggen ‘verslaafd aan waarheid, logica en gezond verstand’, zich af waarom we voor Covid-19 de hele handel op slot gooien, terwijl we dat voor Covid 1 t/m 18 niet deden. Trouwens, waarom gingen we niet in lockdown wegens AIDS? Dit stinkt!

Volgens Ted is er dan ook helemaal niks aan de hand. Wereldwijd 3 miljoen doden, waarvan ruim 500.000 alleen al in de VS? Gelul!

“They claim five hundred thousand people have died from COVID-19. Bullshit. I believe that medical examiners in all 50 states have gone, ‘I put down on the death certificate that he died of asphyxiation, but they made me put COVID.’ ‘Well, this guy was stabbed to death, but they made me put down COVID.’ ‘This guy was run over by a tandem gravel truck doing a four-wheel drift and the crows be pecking at your flesh, but they made me put down COVID-19.”

Tussen de bedrijven door windt Ted zich ook nog hevig op over factcheckers. De video vind je hier. Kudo’s als je de hele rit weet uit te zitten.

Uitgelichte afbeelding: By Gage Skidmore, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=56723415