Politiebonden roepen op tot actie tijdens 538-feest in Breda

De gezamenlijke politiebonden roepen op tot acties tijdens het 538-feestje in Breda. Agenten zouden volgens de bonden het werk neer moeten leggen als ze ingezet worden rond dat ‘testevenement’.

#breaking Gezamenlijke politievakbonden zullen politiemensen in dienst bij #538Oranjedag oproepen het werk neer te leggen en een vakbondsbijeenkomst bij te wonen. Geen #caopolitie, geen #vaccinatie, onduidelijk beleid en dreigende openbare orde problemen geven geen andere keuze. pic.twitter.com/UW98qJh1Fl — Koen Simmers (@Koensimmers) April 19, 2021

Radio 538 wil op 24 april een groot Oranjefeest Besmettingsfeest houden in Breda, als onderdeel van de Fieldlab-experimenten. Zo’n 10.000 mensen hebben inmiddels een uitnodiging ontvingen voor dat feestje. Wie op dat onzalige idee is gekomen, is niet helemaal duidelijk (wij gokken op burgemeester Paul Depla).

Het idee is niet bepaald warm ontvangen. Bij een petitie tegen het evenement staat de teller inmiddels op 358.867 handtekeningen, de gemeenteraad – die nergens in gekend is – is woedend en de Bredase horeca vraagt zich luidkeels af waarom er wel een gigantisch feest georganiseerd kan worden, maar zij de terrassen niet open mogen gooien.

Vanavond wordt Depla ter verantwoording geroepen in de Bredase gemeenteraad. De vergadering is hier live te volgen.

