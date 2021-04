Pfizer- en AZ-vaccins al effectief na één prik

Ook eindelijk eens wat goed nieuws: één prik met het AstraZeneca- of het Pfizervaccin reduceert het aantal infecties al met 65%. Bovendien blijken beide vaccins ouderen even goed te beschermen als jongeren. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Oxford en het Britse Office for National Statistics.

De onderzoekers hebben de testresultaten van 350.000 in de eerste vier maanden van dit jaar bekeken. Daaruit blijkt dat drie weken na de eerste vaccinatie (de tijd die het immuunsysteem nodig heeft om een respons op te bouwen) het aantal infecties met 65% daalt: “De vaccins waren werkzamer tegen symptomatische dan asymptomatische [wel besmet, maar geen ziekteverschijnselen] infecties en verminderden de percentages met respectievelijk 72% en 57%, vergeleken met die waargenomen bij de niet-gevaccineerde populatie”.

Na een tweede prik met het Pfizervaccin daalde het aantal symptomatische besmettingen met 90% en het aantal asymptomatische besmettingen met 70%. Wat de gevolgen zijn van een tweede prik met het AZ-vaccin is niet onderzocht, daarvoor is het vaccin nog te weinig ingezet.

Meer bij de Guardian.

Uitgelichte afbeelding: Photo by Prasesh Shiwakoti (Lomash) on Unsplash