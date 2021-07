Rapport: Deltavariant net zo besmettelijk als waterpokken, maar vaccins bieden nog steeds een goede bescherming

In een rapport van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) wordt gesteld dat de Deltavariant van het coronavirus net zo besmettelijk is als waterpokken. Ook kan Delta waarschijnlijk ernstiger klachten veroorzaken dan eerdere varianten.

Samenvattend stelt het rapport dat:

De Deltavariant hoogst besmettelijk is

Delta waarschijnlijk ernstiger ziekteverschijnselen veroorzaakt dan andere varianten

Volledig gevaccineerde mensen die geïnfecteerd zijn met de deltavariant, kunnen het virus mogelijk net zo makkelijk overdragen als niet-gevaccineerde personen.

De huidige vaccins bieden nog steeds een prima bescherming tegen ernstige complicaties. De kans dat volledig gevaccineerde mensen overlijden of op de IC belanden is uiterst klein

In het rapport wordt aanbevolen opnieuw een mondkapjesplicht in te voeren. Biden heeft al aangegeven daar veel voor te voelen, maar hij kan dat niet afdwingen in individuele staten. In Republikeinse staten kun je herinvoering van een mondkapjesplicht sowieso vergeten. De fanclub van Trump sterft liever dan ook maar één millimeter toe te geven aan de ‘libs’.

Schrijver dezes is natuurlijk geen viroloog, maar zo dramatisch als her en der wordt beweerd, is het rapport bepaald niet. De voornaamste aanbevelingen zijn eigenlijk je te laten vaccineren en op binnenlocaties een mondkapje te dragen. Niet al te moeilijk, lijkt me.

Uitgelichte afbeelding: Photo by Mehrnegar Dolatmand on Unsplash